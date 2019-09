© foto di Stefano Di Bella

Accostato negli ultimi giorni all'Udinese, Marcus Edwards (20) ha scelto una meta completamente diversa per il rilancio della sua carriera. L'ala inglese con passaporto cipriota si è infatti legata al Vitoria Guimaraes per i prossimi quattro anni. Il Tottenham ha dunque liberato uno dei suoi migliori prospetti, campione d'Europa under 19 con l'Inghilterra nel 2017. Gli è stata assegnata una clausola rescissoria da 15 milioni di euro.

Il suo ex tecnico Mauricio Pochettino lo ha definito, forse con troppo ottimismo, come una sorta di "Mini Messi". Il quale ha passato gli ultimi diciotto mesi in prestito fra Norwich ed Excelsior.