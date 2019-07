© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per un difensore che arriva (Edson Alvarez, in teoria il sostituto di De Ligt, ndr) ce n'è un altro che saluta, in casa Ajax. I Lancieri infatti hanno reso nota la cessione di Rasmus Nissen Kristensen, terzino destro danese classe '97 che ha lasciato a titolo definito Amsterdam per accasarsi nel campionato austriaco. L'ha messo sotto contratto fino al 2024 il RB Salisburgo, club pluri-campione d'Austria che si ritiene aver speso 5 milioni per aggiudicarselo. Ecco l'annuncio ufficiale dato dai loro profili Twitter.