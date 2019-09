ESCLUSIVA TMW - Lucas Silva rescinde col Real: "L'Italia è perfetta per me"

Lucas Silva è un faro, una luce. Un giocatore capace di accendere il gioco, regia e ciak. Ora è pronto per un nuovo cinema, dopo la rescissione con il Real Madrid. Una nuova sfida, una nuova avventura. Classe '93, vuole "restare in Europa", come dice lo stesso ex giocatore di Cruzeiro...