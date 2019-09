Ufficiale da qualche ora una doppia uscita dalla rosa del Southampton, squadra che milita in Premier League. Hanno infatti lasciato la squadra dei Saints due calciatori offensivi: prima è stata la volta di Mohamed Elyounoussi, seguito anche da alcune squadre italiane tra cui soprattutto Atalanta, Genoa e Udinese, trasferito in prestito per la prossima stagione in Scozia, nel Celtic. Poco dopo è toccato anche a Guido Carrillo: per l'attaccante italo-argentino (in foto) di 28 anni la prossima stagione sarà nel massimo campionato spagnolo, dato che è stato ceduto a titolo temporaneo al Leganes.

🆕✍️ #CelticFC is delighted to announce the signing of Mohamed Elyounoussi from Southampton on a season-long loan. #WelcomeMohamed 🇳🇴🍀 ➡️ https://t.co/FB1CHf4JCw pic.twitter.com/sj9GdB2QUX — Celtic Football Club (@CelticFC) August 30, 2019