UFFICIALE: Sporting CP, accordo con l'Atletico per Gelson Martins e Vietto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiude ufficialmente il caso Gelson Martins. Lo Sporting CP ha infatti comunicato sui propri canali di aver trovato un accordo con l'Atletico Madrid. I colchoneros sborseranno 22,5 milioni di euro per il cartellino dell'esterno d'attacco, attualmente in prestito con diritto di riscatto al Monaco e arrivato in Spagna la scorsa estate dopo la bufera che aveva investito il club portoghese.

L'attaccante Luciano Vietto, in prestito sempre dall'Atletico al Fulham quest'anno, si trasferirà invece allo Sporting CP per 7,5 milioni. L'Atletico Madrid, in ogni caso, manterrà il 50% dei diritti futuri del giocatore argentino.