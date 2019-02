Per un Peter Crouch ceduto al Burnley, c'è un Sam Vokes che fa il viaggio contrario e va allo Stoke City. L'attaccante ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con i Potters.

🚨 VOKES INCOMING! 🚨

💬 'You can see a great squad here and it's one I'm definitely looking forward to getting started in.'

Sam's a Potter, joining on a three-and-a-half year deal from @Burnley#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/QEsusAgq26

— Stoke City FC (@stokecity) 31 gennaio 2019