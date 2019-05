André Villas-Boas è il nuovo manager dell'Olympique Marsiglia. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club francese ha comunicato il nome del successore di Rudi Garcia: il tecnico portoghese ha firmato un contratto di durata biennale.

⚪️🄰 🅅 🄱🔵

Our new era has begun.

André Villas-Boas is an Olympien.

André Villas-Boas is the Boss.

#WelcomeAVB | #OMnationpic.twitter.com/5uTm7xUmGg

— Olympique Marseille (@OM_English) 28 maggio 2019