Il Watford ha esonerato ieri Quique Sanchez Flores. Il club londinese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver affidato momentaneamente la squadra ad Hayden Mullins, che sarà in panchina contro il Leicester mercoledì sera.

ℹ️ @HaydenMullins14 will take charge of Wednesday night's game at @LCFC.

Get an insight into his coaching style ⤵️

— Watford Football Club (@WatfordFC) December 2, 2019