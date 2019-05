UFFICIALE: Werder Brema, Claudio Pizarro rinnova per un altro anno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Pizarro giocherà per un'altra stagione con il Werder Brema. Il club tedesco infatti ha annunciato il rinnovo contrattuale del quarantenne peruviano che potrà dunque inseguire il suo 200esimo gol in Bundesliga l'anno prossimo: "Ho sempre detto che decidere se continuare a giocare sarebbe dipeso da ciò che il mio corpo mi dice, e io mi sento bene. Ecco perché sono contento di poter giocare per un'altra stagione con il Werder".