Importante rinnovo di contratto in casa West Ham. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, gli hammers hanno reso noto che il centrocampista classe 2000 Conor Coventry ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino a giugno 2023.

We are happy to announce that @conorcoventry has signed a new contract with the Club until 2023! 👊⚒ pic.twitter.com/GkakQO6DpI

— West Ham United (@WestHam) January 4, 2020