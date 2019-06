© foto di Giulia Prosperi

Il West Ham saluta per una stagione Nathan Trott, portiere ventenne cresciuto nel settore giovanile degli hammers e ora ceduto in prestito al Wimbledon. Nel giro della nazionale Under 20 fino allo scorso autunno, Trott approda in League One per maturare esperienza dopo aver disputato l'ultima stagione nella seconda squadra del West Ham.