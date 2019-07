© foto di Dimitri Conti

Sarà ancora lontano dal Wolverhampton il futuro dell'attaccante spagnolo Rafa Mir (in foto). Dopo aver giocato in patria nello scorso anno, quando era in forza al Las Palmas, se ne va ancora in prestito, questa volta in seconda serie inglese: ufficiale il suo approdo al Nottingham Forest per la prossima stagione.

Poco dopo altra uscita in prestito negli Wolves: annunciato il passaggio a titolo temporaneo all'Ipswich Town, che invece gioca nella terza seria inglese, del portiere Will Norris, classe 1993. Di seguito i due annunci.

🤝 Mir checks in on Trentside!#NFFC are delighted to announce the signing of highly-rated Spanish international forward @RafaMir33 on a season-long loan deal. pic.twitter.com/ufXZAwM5Bt — Nottingham Forest FC (@NFFC) July 30, 2019