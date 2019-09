© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da Canal +, Samuel Umtiti parla dei suoi continui problemi fisici: "Ho forzato il ginocchio per i Mondiali, ma ora sono campione del mondo e nella vita devi prendere alcune decisioni. Non me ne pento". Il difensore è stato decisivo nella vittoria finale della selezione di Deschamps segnando il gol con cui Les Bleus hanno battuto il Belgio in semifinale.