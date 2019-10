© foto di

Queste le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, al termine del big match pareggiato contro il Liverpool. "E' sempre importante ottenere risultati, perché è l'unico modo per aumentare la fiducia nei giocatori, nelle squadra e in ciò che stiamo facendo. Una vittoria sarebbe stata grandiosa, ma un pareggio è un passo nella giusta direzione. Due settimane fa contro il Newcastle è stato il punto basso per noi in questa stagione, ma la risposta è stata fantastica. Abbiamo giocatori che tornano da infortunio e miglioreremo solo perché presto ne torneranno altri, quindi sono contento".