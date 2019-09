Valencia, aria di rivoluzione: stanno per saltare Marcelino e il dg Alemany

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In queste ore sta avvenendo un vero e proprio terremoto in casa Valencia. La società spagnola infatti, per volere del proprietario Peter Lim, il quale ha comunicato la sua decisione in un incontro a Singapore al presidente Anil Murthy, si appresta a cambiare allenatore, e non solo. L'attuale tecnico Marcelino Garcia Toral infatti, avrebbe già un piede fuori dalla porta, stando a quanto riporta Marca, e con lui anche la posizione del direttore generale Mateu Alemany sarebbe più che precaria. Il favorito come sostituto sulla panchina dei Murcielagos sarebbe Albert Celades, assistente di Fernando Hierro agli ultimi Mondiali.