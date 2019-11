© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Valencia, Albert Celades, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo maturato contro il Lille: "Fino a metà ripresa è stata una gara aperta. Noi, però, abbiamo sempre cercato la vittoria, non ci siamo mai stancato e abbiamo saputo reagire allo svantaggio. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, nella seconda parte la reazione è stata fantastica. Vincere 4-1 contro il Lille non è facile".