Il portiere olandese Jasper Cillessen non si è lasciato bene con il Barcellona e ai microfoni di AS ha detto: "Non mi manca nulla di Barcellona. Non stavo giocando lì, e non avevo altra scelta che andarmene, ora voglio giocare. Devo giocare partite e non solo allenarmi. Ter Stegen è un ottimo portiere e continua a migliorare", ha ammesso il portiere del Valencia.