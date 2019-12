Valencia, Coquelin: "Domani dipende da noi, destino nelle nostre mani"

Francis Coquelin, centrocampista del Valencia, ha presentato così ai canali ufficiali del club la sfida di Champions in programma domani contro l'Ajax: "Andiamo ad Amsterdam con la voglia di fare una grande partita e conquistare il pass per le fasi finali. L'Ajax è molto forte, dovremo difenderci bene ed essere aggressivi, oltre a sfruttare le nostre qualità con la palla. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra unita, lottiamo sempre per vincere. Non succede spesso di avere il destino nelle proprie mani: domani sarà così, dobbiamo strappare tre punti e daremo tutto per farlo".

Classifica del Gruppo H di Champions:

Ajax 10

Valencia 8

Chelsea 8

Lille 1