© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria in rimonta per 4-2 conquistata in casa del Levante, l'attaccante del Valencia Kevin Gameiro, autore di una doppietta, ai microfoni di Movistar TV ha detto: “Abbiamo iniziato la partita e stavamo perdendo 2-0, poi abbiamo rialzato la testa e giocato la nostra partita. Quando lo facciamo possiamo fare molte cose buone, dobbiamo iniziare le gare in questo modo. Sono ottimi punti, siamo stati in grado di reagire. Dobbiamo iniziare le partite più forte, forse avevamo la partita di martedì in testa, sappiamo che dobbiamo vincere per qualificarci. La mia doppietta? La squadra aveva bisogno di aiuto vincere la partita".