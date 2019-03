Possibili guai legali per il Valencia, nonostante il centenario festeggiato il 18 marzo. Il club spagnolo, per l'occasione, ha ideato un nuovo logo con il classico pipistrello che fa parte dei simboli del club fino dal 1921, in quanto icona della città e utilizzato in forma diversa anche dai cugini del Levante. Secondo la DC Comics, celebre casa editrice americana di fumetti, è troppo simile a quello di Batman e quindi ha denunciato il club spagnolo all'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea. E' la seconda volta che accade nel giro degli ultimi anni: la prima citazione per plagio avvenne nel 2014. Da sempre il Valencia ha un pipistrello (con le ali rivolte verso il basso) nel logo; col restyling le ali puntavano verso l'alto e gli spagnoli puntavano a sfruttarne l'utilizzo 'sganciandolo' dal resto dello stemma. La DC Comics non è d'accordo e ha denunciato il Valencia per “furto di proprietà intellettuale”.