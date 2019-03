© foto di Federico De Luca

Sono giorni caldi per il futuro di Facundo Roncaglia, ex difensore di Fiorentina e Genoa oggi in prestito al Valencia dal Celta Vigo. Secondo Mundo Deportivo l'agente del difensore sarà a Valencia nelle prossime ore per capire le intenzioni del club guidato da Marcelino: Roncaglia gradirebbe un riscatto da parte del Valencia, ma se ciò non dovesse avvenire il suo futuro sarebbe probabilmente lontano dalla Spagna, col Boca Juniors in forte pressing.