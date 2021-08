ufficiale Roncaglia non torna in Italia. L'ex Fiorentina va a Cipro, all'Aris Limassol

Niente Italia (era stato accostato negli scorsi giorni a Cagliari e Udinese) per il difensore Facundo Roncaglia. L'argentino ex Fiorentina, svincolatosi lo scorso 30 giugno dall'Osasuna, ha infatti firmato con i ciprioti dell'Aris Limassol un accordo per la prossima stagione.