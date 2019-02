Valladolid, Verde: "Qui sto bene, spero che il club mi riscatti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Verde, attaccante della Roma in prestito al Real Valladolid, giocherà per la prima volta al Camp Nou contro il Barcellona. Questo un estratto delle sue dichiarazioni ad AS, dove parla anche di futuro.

“Qui mi sento bene, come se fossi a casa. Fin da piccolo ho sempre desiderato di vivere in Spagna e perciò spero che a fine stagione il club mi riscatti perché mi piace come mi tratta la gente. Non appena il Real Valladolid mi ha chiamato in estate non ho avuto dubbi. Avevo ricevuto alcune offerte da squadre francesi e alcune italiane, ma stavo aspettando che arrivasse un’offerta dalla Spagna, perché la Liga è il campionato dove mi è sempre piaciuto giocare. Dall'Italia vedevo le partite, le squadre e il paese. Voglio vivere qui”.