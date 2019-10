© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Abbiamo problemi psicologici". Così, nei giorni scorsi, Marc André ter Stegen è tornato sulla sconfitta del suo Barcellona contro il Liverpool nell'ultima edizione della Champions League. Parole che, evidentemente, non sono piaciute a Ernesto Valverde, allenatore dei catalani: "Le partite si possono vedere in tanti modi, ma se c'è una cosa da fare è risolvere le questioni all'interno e non portarle fuori dallo spogliatoio".