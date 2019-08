Van Dijk: "Alisson ko? Ci pensa Adrian. Chelsea, non vediamo l'ora"

© foto di Imago/Image Sport

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato così in conferenza stampa in vista della Supercoppa europea col Chelsea: "Conosciamo i nostri avversari, questa è una partita unica. Non vediamo l'ora di giocare questa gara. Vogliamo continuare a migliorare e dare il massimo come squadra. Anche io, a livello personale, proverò a crescere ancora".

Pallone d'Oro?

"I premi individuali non sono la cosa principale, devo concentrami solo sul Liverpool. Poi è chiaro che mi fa piacere essere stato inserito tra i migliori dieci. Non so chi sia il miglior difensore al mondo oggi, ci sono tanti ottimi giocatori in giro".

Alisson ko?

"Adrian ha l'esperienza e le qualità per giocare queste partite, ci penserà lui a sostituire Alisson".