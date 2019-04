© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Louis Van Gaal, storico allenatore olandese, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della FIFA: "Prenderei in considerazione qualsiasi offerta come ho sempre fatto negli ultimi anni. E' stato difficile dire sempre no, infatti penso che se mi offrissero di guidare una Nazionale in vista della Coppa del Mondo in Qatar, un progetto allettante, potrei anche tornare in panchina".