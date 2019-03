Perre Van Hooijdonk, ex attaccante olandese del Feyenoord col quale ha vinto la Coppa Uefa del 2002 (segnando una doppietta in finale contro il Borussia Dortmund), ha parlato dal palco di Nyon pochi istanti prima dell'inizio del sorteggio dei quarti di Europa League: "Mi ricordo tutto di quella finale, è stata una partita davvero speciale. Fu un grande vantaggio per noi giocarla nel nostro stadio. E' stato speciale per me e i compagni. Il Benfica? Si è qualificato con una bella vittoria, speriamo possa vincere dopo tanto tempo anche se c'è tanta competizione".