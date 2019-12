VIDEO - Altintop: "Turchia giovane, occhio ai nostri Under e Celik"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hamit Altintop, bandiera del calcio turco, ha presentato così l'avversaria dell'Italia all'esordio di Euro 2020: "Nella mia Turchia ci sono difensori che, insieme al resto della squadra, hanno tenuto la porta inviolata 8 volte su 10 partite. In alcune gare abbiamo avuto fortuna, è vero, ma in generale siamo soddisfatti delle prestazioni e dello sviluppo della nostra Nazionale. La qualificazione agli Europei è un buon inizio, abbiamo una squadra giovane e alcuni talenti che spiccano. Penso per esempio a Cengiz Under, che si affermerà per dinamismo, qualità offensive e gol, o a Zeki Celik, laterale destro che gioca in Francia e in Champions".

Guarda le sue parole nel video in calce