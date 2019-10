Villas-Boas non ha dubbi: "Mbappé successore naturale di Messi e CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

André Villas-Boas non ha alcun dubbio sul talento purissimo di Kylian Mbappé, prossimo avversario in campionato col suo Paris Saint-Germain: "Sta facendo il percorso giusto per diventare il successore naturale di Messi o Cristiano Ronaldo come vincitore del Pallone d'Oro. Tutto il mondo pensava che sarebbe toccato a Neymar, ma Mbappé ha solo 20 anni... Ha avuto un'esplosione pazzesca", le parole dell'attuale tecnico dell'Olympique Marsiglia nella conferenza stampa della vigilia.