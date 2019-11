Wenger: "Contatti col Bayern, ne riparliamo la prossima settimana"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsene Wenger e il Bayern Monaco, un matrimonio ancora possibile. Dopo le smentite di ieri da parte del club tedesco (affidate alla Bild, che ha parlato di una candidatura telefonica dell'ex manager dell'Arsenal), arrivano oggi le parole del tecnico alsaziano che rimescolano le carte: "È bello avere l'opportunità di poter spiegare questa storia, anche perché ha del sorprendente. Conosco Beckenbauer, Rummenigge e Hoeness da 40 anni e ci siamo sempre detti la verità quando è stato necessario. Il mio nome è uscito fuori dal nulla; mercoledì ho parlato per 4/5 minuti con Rummenigge e mi ha detto che avevano affidato la squadra a Flick per le prossime due gare. Mi ha chiesto se fossi interessato, perché stanno cercando un allenatore. Io gli ho risposto che non ci avevo pensato e che avrei avuto bisogno di tempo per rifletterci. Così, insieme abbiamo deciso di riparlarne la prossima settimana, perché sono a Doha fino a domenica. Questa è la verità. Intanto auguro il meglio al Bayern, ma per me la situazione è chiara".