Wesley si racconta: "Orfano a 9 anni, padre a 14. Devo tutto a mia madre"

© foto di Gaetano Mocciaro

È stato a lungo inseguito dalla Lazio, ma in estate ha scelto la Premier League e l'Aston Villa. Wesley Moraes, attaccante ex Club Brugge, ha parlato della sua vita privata a Sky Sports UK: "Avevo solo nove anni quando è morto mio padre e fu molto difficile per mia madre, rimasta sola a crescere me e i miei fratelli. Non si è abbattuta, ha lavorato tanto e oggi sono qui grazie a lei. Quando finisco gli allenamenti, la chiamo sempre perché è tutto per me. Ha fatto tutto perché io potessi giocare a calcio, ora mi sostiene dal Brasile. Sono diventato padre a 14 anni (Wesley ha un altro figlio, nato due anni dopo da una relazione con un'altra donna, ndr), ed è stato difficile perché in quel periodo stavo cercando di diventare un calciatore professionista. Lavoravo durante il giorno e mi allenavo la sera. Quando scendo in campo, devo pensare alla mia famiglia, i miei bambini, ogni cosa. Ho fatto di tutto per guadagnare soldi, ma a un certo punto ho pensato di smettere col calcio: in Slovacchia non mi voleva nessuno, ho cercato di farmi tesserare da sei squadre. Poi è arrivato un provino di tre mesi con l'Atletico Madrid e ho catturato l'attenzione del Trencin, il mio trampolino verso il Club Brugge. In Premier sono felice, è il campionato più grande al mondo. Ogni giorno penso al passato, a quando sono stato respinto da quelle società, e sono contento di fare questo lavoro".