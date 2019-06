West Ham, alzata a 22,5 milioni l'offerta al Barça per Andre Gomes

© foto di Federico Gaetano

Il West Ham, racconta Sky Sport UK, ha alzato la propria offerta per Andre Gomes del Barcellona. Il blaugrana avevano rifiutato un'offerta degli Hammers da 20 milioni di euro trincerandosi dietro la valutazione di 30 milioni. Troppi per il West Ham, che per il portoghese è arrivato ad offrire 22,5 milioni di euro.