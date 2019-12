© foto di Imago/Image Sport

Manuel Pellegrini, tecnico del West Ham, ha parlato al termine del match perso contro l'Arsenal. E' maturata l'ennesima sconfitta per gli "Hammers", attualmente a +1 sulla zona retrocessione, e la posizione del tecnico cileno è sempre più a rischio: "Penso che i nostri problemi siano assolutamente risolvibili: uno dei nostri handicap principali consiste nel fatto che giochiamo per sessanta minuti invece che per novanta. Spesso ci mancano concentrazione, solidità e coerenza. Lo stadio è sempre pieno, non credo che i tifosi si vogliano schierare contro la squadra. E' difficile trarre le somme della partita di oggi perché abbiamo dominato l'Arsenal per un'ora, poi inspiegabilmente siamo crollati: sarebbe stato necessario segnare un secondo gol. Non ho paura del possibile esonero. I giocatori si impegnano tutti i giorni per uscire da questa situazione difficile, anche oggi sono scesi in campo per vincere ma non ci sono riusciti".