Grande momento per il Wolfsburg che ha trionfato per 3-0 in casa del Borussia M'Gladbach. "È una grande vittoria contro una squadra importante", ha ammesso il tecnico Bruno Labbadia. "Abbiamo commesso un sacco di errori nel primo tempo, ma abbiamo segnato il gol al momento giusto, e abbiamo avuto un'enorme quantità di fortuna necessaria", ha spiegato.