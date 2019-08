Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 agosto

INTER: CI SIAMO, ALEXIS SANCHEZ IN CHIUSURA. CONTE SOGNA ANCHE VIDAL. ICARDI DICE NO AL MONACO: ASPETTA LA JUVENTUS. BOMBA DALLA SPAGNA: NEYMAR BIANCONERO IN CAMBIO DI DYBALA E 100 MILIONI. NAPOLI, ARRIVA LOZANO. LA FIORENTINA SOGNA RIBERY E TORNA SU MAMMANA. LUCA PELLEGRINI È DI...