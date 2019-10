© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima sconfitta in Champions League per lo Zenit, battuto 2-1 in rimonta dal Lipsia. Il tecnico della formazione russa Sergej Semak analizza la sfida della Red Bull Arena: "Nel primo tempo, abbiamo giocato in modo abbastanza disciplinato. Nella ripresa siamo partiti male, il nostro gioco è diventato troppo caotico e loro sono andati a nozze negli spazi. Potevamo essere più fortunati, ma il Lipsia ha avuto tante occasioni in contropiede. La loro vittoria è meritata. Ci prepareremo per le prossime partite".