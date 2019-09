© foto di Insidefoto/Image Sport

Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brugge e ha parlato di Eden Hazard, il cui inserimento fin qui è stato difficoltoso, prima per una condizione fisica approssimativa e poi per un infortunio: "Anche io ho avuto delle difficoltà ma sono rimasto tranquillo. Sapevo che ci sarebbe voluto tempo. Mi riferisco a quando mi sono trasferito in Italia. Ci ho impiegato tre mesi. So che Hazard diventerà un giocatore importante, uscirà fuori".