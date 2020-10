Assenze e ritardo di condizione, ma quanti errori. La Lazio perde e recrimina

Una sconfitta che fa male, per il risultato più che per il modo in cui la Lazio ha interpretato la sfida. La squadra di Inzaghi non regge il confronto contro l'Atalanta e cede 4-1 all'Olimpico : una batosta figlia di molti errori difensivi ma anche di una maggiore concretezza degli avversari, bravi a sfruttare tutte le occasioni avute.