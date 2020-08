Brescia, finalmente è finita: niente ko, le Rondinelle salutano la A con un pareggio

vedi letture

Una partita con poche emozioni e ancor meno ambizioni. Al Mario Rigamonti finisce 1-1 tra Brescia e Sampdoria, con le Rondinelle che hanno evitato il record negativo di 26 sconfitte in un'unica stagione. Un buon punto nonostante i ritmi bassi, si è rivisto anche Sandro Tonali: buona prova per l'ultima partita - salvo ulteriori stravolgimenti - con la maglia biancoblù. Lopez però non si sbilancia sul numero 4, visto che secondo il tecnico "di certo c'è solo che Gastaldello non gioca più, del resto non sono sicuro di nulla". Si chiude un campionato disastro, ma le Rondinelle sono subito pronte per ripartire in B e sperare di spiccare nuovamente il volo per la massima serie.