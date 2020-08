Ceferin esclude un'altra final eight per le finali di Coppa come a Lisbona

In una intervista rilasciata all'AFP di Lisbona, Aleksander Ceferin ha escluso la possibilità di riproporre una final eight come quella vista a Lisbona attualmente. L'idea è quella di tornare con la solita formula in futuro, senza un mini mundialito in una nazione e una città con più stadi. "Non vedo come potremmo piazzare un torneo di un paio di settimane da giocarsi a maggio, credo che sia impossibile" le parole del numero uno della UEFA.