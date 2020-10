Come sta la Juventus di Pirlo? Cuadrado getta acqua sul fuoco, Bonucci niente lesioni

Come sta la Juventus di Andrea Pirlo? Certamente peggio rispetto a quella di Sarri, a meno due dalla vetta un anno fa dopo cinque giornate, con tredici punti in campionato. Non è un buon inizio comparato a quello degli anni scorsi, forse pari solo al secondo anno di Allegri dove poi ci fu una mutazione che portò comunque allo Scudetto. La realtà è che quella con il Verona è stata la sesta partita esperimento per i bianconeri.

Nel frattempo Cuadrado getta l'acqua sul fuoco spiegando come anche in passato non ci siano state partenze ottime, ma che poi è comunque arrivata la vittoria. Invece sono buone le notizie per Leonardo Bonucci, perché gli esami hanno escluso una lesione muscolare alla coscia destra.