Report Juve, buone notizie per Bonucci: nessuna lesione muscolare alla coscia destra

vedi letture

Report della Juventus il giorno dopo il pareggio interno contro l'Hellas Verona. Questo quanto comunicato dal club bianconero.

All’indomani della sfida di campionato contro il Verona, la Juve ha subito ripreso a lavorare. Seduta di scarico, quella di questa mattina, per chi ha giocato ieri, mentre il resto del gruppo è sceso in campo per affrontare una sessione dedicata al possesso palla, conclusa con una partitella.

Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

Domani è già vigilia di Juve-Barça: il menu bianconero prevede allenamento in mattinata e conferenza stampa all’Allianz Stadium alle 14.