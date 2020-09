Correa lancia la Lazio contro il Frosinone: vittoria di misura. Inzaghi in ansia per Luiz Felipe

vedi letture

Amichevole vincente per la Lazio nel penultimo test prima dell’esordio in campionato. La formazione di Simone Inzaghi ha vinto 1-0 il derby contro il Frosinone grazie alla rete di Correa su assist di Immobile. I biancocelesti sono però in apprensione per le condizioni di Luiz Felipe, che ha chiesto il cambio dopo 7’ in seguito a un’entrata da parte di Kastanos. Il brasiliano è apparso nel secondo tempo con una vistosa fasciatura e le stampelle, da capire se potrà essere recuperato per la prima sfida in Serie A.

“Oggi abbiamo avuto un grande possesso palla, loro hanno fatto poco e tra due settimane saremo al top. Quest’anno avremo tre competizioni, giocheremo ogni tre giorni e servono due-tre giocatori titolari per ruolo. Chi è entrato oggi ha fatto benissimo”, le parole dell’esterno biancoceleste Manuel Lazzari al termine del match. Intanto i biancocelesti aspettano Vedat Muriqi, che nelle prossime ore sarà in città per sostenere le visite mediche.