È finita la Premier League! Il Liverpool chiude a 99, giù il Watford: tutti i verdetti

Liverpool e Manchester City hanno chiuso passeggiando sui rispettivi avversari, sostanziali spettatrici. Reds già campioni (chiudono a 99 punti secondo miglior risultato di sempre), Guardiola già secondo da tempo: Per il resto, però, l’ultima giornata di Premier League ha regalato più di un’emozione.

Chelsea e Manchester United in Champions. Blues e Red Devils chiudono a braccetto a 66 punti e non sbagliano il colpo decisivo: Mount e Giroud battono 2-0 il Wolverhampton, mentre i Red Devils battono il Leicester in un vero e proprio scontro diretto, con lo stesso risultato ma in trasferta. Le Fosse si consolano con l’Europa League, in compagnia del Tottenham che rischia tantissimo pareggiando 1-1 in casa del Crystal Palace.

Bournemouth e Watford giù. All’Aston Villa basta pareggiare in casa del West Han per togliersi dai guai, mentre le Cherries si concedono almeno una bella chiusura col 3-1 in casa dell’Everton (inutile il secondo gol stagionale di Moise Kean). Colpisce il Watford: gli Hornets perdono 3-1 in casa dell’Arsenal e dopo cinque stagioni salutano il massimo campionato inglese.

La classifica finale

1) Liverpool 99

2) Manchester City 81

3) Manchester United 66

4) Chelsea 66

5) Leicester 62

6) Tottenham 59

7) Wolverhampton 59

8) Arsenal 56

9) Sheffield United 54

10) Burnley 54

11) Southampton 52

12) Everton 49

13) Newcastle 44

14) Crystal Palace 43

15) Brighton 41

16) West Ham 39

17) Aston Villa 35

18) Bournemouth 34

19) Watford 34

20) Norwich 21

I risultati dell’ultima giornata

Arsenal-Watford 3-2 (5' rig. e 33' Aubameyang, 24' Tierney, 43' rig. Deeney, 66' Welbeck)

Burnley-Brighton 1-2 (20' Bissouma, 44' Wood Ch., 50' Connolly)

Chelsea-Wolverhampton 2-0 (46' Mount, 49' Giroud)

Crystal Palace-Tottenham 1-1 (13' Kane, 53' Schlupp)

Everton-Bournemouth 1-3 (13' rig. King, 41' Kean, 46' Solanke, 80' Stanislas)

Leicester-Manchester United 0-2 (71' rig. Bruno Fernandes, 98' Lingard)

Manchester City-Norwich 5-0 (11' Gabriel Jesus, 46' De Bruyne, 79' Sterling, 83' Mahrez, 91' De Bruyne)

Newcastle-Liverpool 1-3 (1' Gayle, 38' Van Dijk, 59' Origi, 89' Mané)

Southampton-Sheffield United 3-1 (26' Lundstram, 50' Adams, 71' Adams, 84' rig. Ings)

West Ham-Aston Villa 1-1 (84' Grealish, 86' Yarmolenko)

I verdetti

Campione: Liverpool

In Champions League: Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United

In Europa League: Leicester, Tottenham

Retrocesse: Watford, Bournemouth, Norwich City