Fiorentina, pazza idea De Rossi per la panchina: dal club viola per ora solo smentite

Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina. È indubbiamente questa la notizia del giorno che ha scosso tutto il calcio italiano. Sembra infatti ormai scontata la non conferma di Giuseppe Iachini sulla panchina viola. Nelle ultime ore il club sta sondando varie piste e, al momento, quella di De Rossi stuzzica più delle altre. A proporre il suo nome è stato il ds Daniele Pradè, che ha conosciuto De Rossi ai tempi della Roma e che voleva portarlo a Firenze già prima che si trasferisse al Boca Juniors. Adesso la palla passa al presidente Rocco Commisso, che però al momento non sarebbe troppo convinto soprattutto a causa della mancata esperienza dell’ex Campione del Mondo.

Una notizia confermata da più fonti, che però è stata smentita dal club viola con un comunicato ufficiale: "Io non ho avuto nessun tipo di contatto, mail o telefono o di persona, con nessuno e siccome tutti sanno che la decisione finale è sempre la mia, è incredibile che continuino a uscire queste Fake News”, le parole di Commisso a cui sono seguite quelle del dg Joe Barone a Firenzeviola.it: "Come ho detto ieri, e come abbiamo comunicato con Commisso, siamo molto disturbati dalle notizie che escono fuori su allenatori e giocatori. Prima di partire per Parma ho precisato alla squadra che queste notizie sono false e costruite per destabilizzare la Fiorentina. Il gruppo è molto unito con un leader come Iachini che, vogliamo precisare, è il nostro allenatore e ha un contratto da rispettare. E' importante che la Fiorentina venga rispettata dai media per farci finire il campionato in modo positivo”. Un’ipotesi che fa discutere, dunque, e che siamo sicuri continuerà a farlo anche nei mesi a venire. Il tempo dirà se saranno state solo smentite di facciata.