Genoa, il carattere questa volta non basta: terzo ko interno di fila. Con la SPAL è un crocevia

“L’abbiamo già fatto”. Grida Mattia Perin ai suoi uomini nel forcing finale del Genoa contro il Napoli. Questa volta il cuore rossoblu, il carattere che vuole Davide Nicola, non è bastato per risalire la china nel match contro il Napoli consegnando al Grifone la terza sconfitta consecutiva fra le mura amiche. Dopo il gol iniziale di Mertens, i liguri avevano riacciuffato il punteggio con Edoardo Goldaniga, il migliore dei suoi, ma alla fine si sono dovuti inchinare a Lozano che ha siglato il gol partita.

SPAL crocevia - Adesso la partita di domenica prossima contro la SPAL diventa un crocevia importantissimo per la salvezza per gli uomini di Nicola che sono stati scavalcati dal Lecce e sono ora al terzultimo posto in classifica. Occorrerà lo stesso piglio in campo ma più incisività sotto porta. E Marassi deve ritornare quel fortino. I punti adesso iniziano a pesare.

