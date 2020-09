Genoa scatenato sul mercato: arriva Zappacosta. E si punta anche a Candreva

Genoa molto attivo sul mercato, come puntualmente succede in ogni sessione: dopo una settimana si è sbloccato il passaggio di Andrea Favilli all'Hellas Verona. Con tutta probabilità non si chiuderà in cambio di Mariusz Stepinski ma in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Non solo: Alessandro Lucci, agente della punta, sta seguendo anche il passaggio di Davide Zappacosta: affare fatto, l'esterno arriverà in rossoblù in prestito secco dal Chelsea. il giocatore sarà in città già in giornata per sostenere le visite mediche e successivamente firmare il nuovo contratto.

Nel pomeriggio nei pressi della sede dell'Inter intanto è andato in scena un summit tra il direttore sportivo Daniele Faggiano e i dirigenti nerazzurri Ausilio e Baccin. Tanti gli argomenti sul tavolo, a partire dal possibile ritorno a Milano dell'attaccante classe '99 Andrea Pinamonti: i due club hanno raggiunto l'accordo, ma adesso c'è da trovare l'accordo col procuratore del ragazzo Mino Raiola, che nel summit di mercoledì ha chiesto un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Possibile percorso opposto per Antonio Candreva e Andrea Ranocchia: passi avanti importanti, la trattativa prosegue.

In attacco Maran attende novità, continua il pressing su Marko Pjaca per convincerlo ad accettare la soluzione Genoa.