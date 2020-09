Il calcio deve aspettare ancora: Conte chiude alla riapertura degli stadi ai tifosi

Inopportuno. Con un giudizio piuttosto netto, il presidente del consiglio Giuseppe Conte chiude le porte alla riapertura degli stadi. "Gli assembramenti sarebbero inevitabili -ha spiegato il Premier, che poi ha anche escluso il ritorno di un lockdown generalizzato - trovo inopportuna una loro riapertura". Sulla stessa linea d'onda anche Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e componente del CTS: "Non ci sono le premesse". Anche se per molte altre attività lavorative ci sono, e in uno stadio da 40 e passa migliaia di tifosi l'assembramento si potrebbe anche evitare. Ma il calcio italiano dovrà ancora aspettare, per tornare alla normalità.