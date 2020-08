Il grande sogno del Lione termina qui. Ekambi può mangiarsi le mani

Il grande sogno del Lione termina con un 3-0 subito da un Bayern più forte, ma impaurito dalle tante occasioni del primo quarto d'ora. Dopo il Lione si squaglia come neve al sole, anche perché Gnabry si inventa una fiondata sotto il sette che mette il punto esclamativo alla speranza di arrivare in finale.

La difesa del Lione non è stata la migliore vista fino a qui, con Marcel e Marcano che hanno sbandato spesso, mentre Cornet è stato in entrambi i gol colpevole di non marcare nella maniera corretta Gnabry. Maluccio anche Ekambi: ha avuto due opportunità prima per andare sull'1-0, poi per riaprire la partita. Sprecate entrambe.