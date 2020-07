Il Manchester City sarà in Champions il prossimo anno: il CAS ha ribaltato la sentenza UEFA

Il Manchester City sarà in Champions League il prossimo anno. Il CAS ha ribaltato la sentenza della UEFA e ha inflitto alla squadra di Guardiola solo una multa da 10 milioni di euro: "La maggior parte delle presunte violazioni segnalate dalla Camera Giudicante dell'Ente per il controllo finanziario dei club UEFA (CFCB) è stata giudicata non dimostrabile o prescritta. Poiché le accuse relative a qualsiasi occultamento dei finanziamenti azionari erano violazioni più significative rispetto all'ostruzione delle indagini, non era appropriato imporre un divieto di partecipazione alle competizioni UEFA", ha fatto sapere nel comunicato il Tribunale di Losanna.

Con un comunicato, la UEFA poco dopo ha detto di accettare la decisione del CAS mentre in casa Manchester City, s'è palesato subito grande entusiasmo per una sentenza che cambierà radicalmente anche le strategie di mercato: certa la conferma di Guardiola, così come quella degli altri big che minacciavano l'addio senza Champions League.